iPad Air (2022) con 256 GB: a questo prezzo è IMPERDIBILE (-192€)

Uno dei migliori tablet del momento e sicuramente iPad Air 2022. Questo dispositivo, arrivato sul mercato da pochissimi mesi e presentato nel marzo scorso, si trova oggi ad un prezzo spaziale. La versione con b di memoria infatti, si porta a casa 677,81€ al posto di 869 €. Capite bene che si tratta di un risparmio pari al 22% sul prezzo di listino. È disponibile in colorazione azzurra ed ha il modulo solo Wi-Fi.

Non dimenticate che avete la possibilità di effettuare il reso gratuito entro un mese, la disponibilità è immediata ma fate presto perché non sappiamo quante scorte siamo disponibili (ipotizziamo che andrà a ruba quindi siete veloci) e che c’è anche l’assistenza gratuita di Amazon per ben due anni oltre a quella di Apple di un anno.

iPad Air (2022) 256 GB: a questo prezzo è un Best Buy

Uno dei motivi per cui questo tablet è stato criticato dai recensori al momento dell’uscita era legato al fatto che al prezzo di listino, 369 €, andava a scontrarsi con iPad Pro del 2021 che era superiore su qualche aspetto. A questa cifra però cambia tutto: il risparmio qui è notevole e vi permetterà di portare a casa un gadget per la mobilità, per l’intrattenimento multimediale, per il lavoro con uno sconto pari a circa 192€. Ecco perché vi invitiamo ad effettuare l’acquisto oggi prima che sia troppo tardi.

Come detto, sotto la scocca c’è il processore Apple Silicon M1 di prima generazione, che garantisce prestazioni uniche e che consentirà di utilizzare stage manager quando uscirà iPadOS 16.

Il pannello è meraviglioso; parliamo di un’unità retina da 10,9“. Questo tablet è compatibile con la magic keyboard e con la Apple Pencil di seconda generazione.

Forse utilizzarlo per il gaming ma anche per il lavoro, non dovrete preoccuparvi di nulla: questo tablet compirà tutte le operazioni senza la minima esitazione e poi con 256 GB scaricherete un’infinità di applicazioni su di esso. Potrete anche utilizzarlo per archiviare le vostre fotografie, i vostri video o le vostre canzoni. A 677,18 € dovete comprarlo oggi prima che termini l’offerta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.