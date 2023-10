iPad Air (2022): BEST BUY a soli 649€ su Amazon, pochi pezzi disponibili

Oggi vogliamo parlarvi di un tablet di casa Apple veramente sensazionale: a nostro avviso infatti, è il miglior prodotto della line-up attuale visto che dispone di un rapporto qualità-prezzo ineccepibile. Non di meno, grazie agli sconti folli presenti sul sito di Amazon, iPad Air (2022) sarà vostro con soli 649,00€, spese di spedizione incluse. Il modello in questione vanta 64 GB di memoria interna ed è in colorazione Galassia. Il nostro consiglio è sempre il medesimo: se siete interessati/e, non lasciatevelo sfuggire. Alla cifra a cui viene venduto oggi infatti, diventa un best buy senza compromessi.

Di fatto, anche se presenta un design simile al suo predecessore, sotto la scocca ha caratteristiche da “pro”: vanta il chipset Apple Silicon M1 come cuore pulsante. Questo significa che il tablet sarà sì potente ma anche versatile, in grado di eseguire applicazioni di livello desktop come la suite Adobe, FinalCut Pro, Logic Pro, DaVinci Resolve e molti altri ancora. Insomma, ci troviamo di fronte ad uno dei prodotti più frizzanti di sempre. Non lasciatevelo sfuggire.

iPad Air (2022): il miglior tablet per tutti gli utilizzi

Questo iPad Air (2022) si presenta quindi come un tablet assolutamente eccezionale, senza compromessi, capace di eseguire qualsiasi applicazione e di fare qualsiasi cosa senza problemi. Ha un design mozzafiato, un pannello Retina LCD IPS da 11 pollici e supporta la Apple Pencil di seconda generazione, così potrete adoperare il dispositivo anche come una tavoletta grafica. Inoltre, supporta la Magic Keyboard, la cover tastiera più completa che vi sia.

Non lasciatevi sfuggire questa promozione e fatelo vostro adesso prima che terminino le scorte disponibili su Amazon. L’unica colorazione in sconto è quella galassia e ci sono 64 GB interni; se non vi basterà lo spazio, potrete sempre attivare un piano iCloud da 200 GB per archiviare file, foto e video. A 649,00€ è da comprare immediatamente.

