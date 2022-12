iPad a meno di 200€? SI, lo trovate solo su Amazon

Oggi vogliamo porvi un interessante quesito; girovagando su Amazon infatti, abbiamo trovato un modello di iPad in sconto, a soli 187,88€. Parliamo ovviamente del modello di quinta generazione uscito qualche anno fa. Oltre all’incredibile prezzo a cui si trova, vogliamo porre l’attenzione su una domanda più che lecita: può avere senso nel 2022, pardon, quasi 2023? La risposta non è facile, ma in realtà è più banale di quello che si possa pensare. Ve lo sveleremo fra poco. Intanto vi segnaliamo che si tratta di un device ricondizionato, ovvero usato ma rimesso a nuovo dai tecnici esperti (in questo caso di Amazon) e gode di un anno di garanzia grazie al programma “Amazon Renewed”.

Bisogna infatti ammettere che un iPad è un prodotto che dura diversi anni, proprio per la sua grande versatilità di base e per la sua ottima qualità. Chi compra un tablet della mela, fa un investimento a lungo termine; molte persone usano ancora con piacere un iPad del 2018, anche perché è un vecchio dispositivo sì, ma è ancora ottimo per vedere film, giocare, leggere, prendere appunti e non solo. Inoltre, sono tanti gli utilizzi che se ne possono fare.

iPad di quinta generazione: si può usare nel 2023?

Come detto in calce, ovviamente la risposta è positiva; sì che si può usare e soprattutto, è ancora attuale. Ci potete vedere film e serie TV in streaming, lo potete acquistare per giocare a qualche titolo scaricabile dall’App Store o presente su Apple Arcade, ma non solo. È così versatile che può diventare un centro di controllo domestico per la smart home, rendendolo di fatto, un hub multimediale casalingo di tutto rispetto.

Non di meno, ci potete vedere i social, Facebook, LinkedIn, controllare le mail, navigare in rete, guardare video su YouTube e non solo. A 187,88€ è da comprare per utilizzarlo come tablet casalingo (e non solo); dategli una chance, non ve ne pentirete.

