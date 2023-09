iPad 9: PREZZO STRACCIATO con il Back To School MediaWorld

Voglia di tablet o necessità impellente? Allora non puoi perderti un’offerta MediaWorld fantastica inclusa tra le promozioni del Back To School! Acquista il fantastico Apple iPad 9 a soli 329 euro, invece di 439 euro. Stai risparmiando 110 euro sul prezzo di listino. Ovviamente il vantaggio è potersi godere un ottimo tablet a un costo conveniente. Grazie all’ampio display Retina da 10,2 pollici ti godi contenuti sempre colorati e un comfort visivo speciale.

Dotato del processore A13 Bionic hai tutta la potenza necessaria per svolgere le tue attività. Scuola, lavoro e intrattenimento sono un gioco da ragazzi con questo dispositivo di ultimissima generazione. Tra l’altro il sistema operativo installato, iOS, garantisce un’esperienza utente intuitiva, piacevole e sempre estremamente fluida. La GPU è il 20% più veloce così hai anche performance grafiche elevate per un gaming senza compromessi.

iPad 9: la tecnologia a prezzo speciale

Con Apple iPad 9 la tecnologia entra a far parte della tua vita. Questo tablet è così versatile da rendere ogni tua attività speciale. Rendilo il tuo compagno di viaggio grazie alla sua batteria di lunga durata che permette un utilizzo continuo per tutta la giornata e oltre. Scopri tantissime funzioni incluse come l’inquadratura automatica che ti mette sempre al centro della scena durante videochiamate e videoconferenze.

Approfitta quindi del Black Friday di MediaWorld. Acquistalo ora a soli 329 euro, invece di 439 euro. Inclusi nel prezzo hai molti servizi Apple che puoi attivare come Apple TV gratis per 3 mesi e Apple Arcade gratis per 4 mesi. Il ritiro gratuito in negozio è compreso nel prezzo dell’offerta, mentre la consegna a domicilio richiede un piccolissimo contributo di 2,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.