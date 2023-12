iPad 9 è in offerta: a QUESTO PREZZO è un vero BEST BUY (anche a rate)

È il momento di acquistare un nuovo iPad. Grazie all’offerta in corso, infatti, la nona generazione di iPad è ora disponibile al prezzo scontato di 314 euro. La promozione è accessibile grazie a questa nuova offerta eBay e all’utilizzo del codice FESTE23, da aggiungere al carrello prima di completare l’ordine. Il pagamento può avvenire anche in 3 rate senza interessi pagando con PayPal. Per sfruttare la promozione basta cliccare sul box qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un periodo di tempo limitato ed è riservato alla versione da 64 GB con supporto Wi-Fi.

iPad 9 è in offerta: si tratta di un best buy

iPad 9 è il tablet da comprare oggi. Si tratta di un ottimo prodotto che rappresenta il vero punto di riferimento della fascia media. Tra le specifiche troviamo un display da 10,2 pollici oltre al SoC Apple A13 Bionic. Il sistema operativo iPadOS consente l’accesso a tutti i servizi Apple e la possibilità di utilizzare i vantaggi dell’ecosistema Apple.

Con la nuova offerta eBay è ora possibile acquistare iPad 9 al prezzo scontato di 314 euro. Lo sconto è ottenibile grazie all’aggiunta del codice FESTE23 che garantisce un risparmio aggiuntivo, rendendo il tablet decisamente più conveniente. La promozione riguarda la versione da 64 GB con supporto Wi-Fi. Da notare, inoltre, che è possibile completare l’acquisto del tablet di Apple anche optando per un pagamento in 3 rate senza interessi. In questo caso, basta pagare con PayPal per dilazionare il pagamento. L’offerta è accessibile, solo per un breve periodo, tramite il link qui di sotto.

