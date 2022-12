iPad 9: è il TABLET GIUSTO per tutti a questo prezzo (-69€)

La nona generazione di iPad, nota più semplicemente come iPad 9, ha tutte le carte in regola per essere considerato come il tablet di riferimento per chi cerca un dispositivo da utilizzare nel quotidiano per studiare, lavorare e per l’intrattenimento, a casa o in mobilità.

In questo periodo è sempre molto difficile trovare unità disponibili di iPad da acquistare per via delle tante richieste in arrivo. Attualmente, però, iPad 9 è in offerta su Amazon. Il modello “base” da 64 GB può essere acquistato al prezzo di 370 euro invece che 439 euro con un risparmio di ben 69 euro.

Da notare, inoltre, che è disponibile anche l’acquisto in 5 rate mensili Amazon. Optando per questa soluzione, iPad 9 costerà solo 74 euro al mese per 5 rate. La versione in offerta presenta l’elegante scocca con colorazione Argento e il supporto Wi-Fi.

iPad 9: il tablet completo, adatto per tutti gli usi, è scontato di 69 euro

La scheda tecnica di iPad 9 è completa e non presenta alcuna carenza. Il dispositivo presenta un display Retina da 10,2 pollici con True Tone. A gestire il funzionamento del tablet troviamo il chip A13 Bionic con Neural Engine, vera e propria garanzia di ottime prestazioni in tutti i contesti di utilizzo.

Da segnalare anche una fotocamera posteriore da 8 Megapixel e una anteriore con ultra-grandangolo da 12 Megapixel. A completare le specifiche ci sono altoparlanti stereo, il supporto al Touch ID tramite il sensore di impronte digitali frontale e 64 GB di storage.

Con l’attuale offerta Amazon è possibile acquistare iPad 9 al prezzo di 370 euro invece di 439 euro. L’offerta riguarda la versione da 64 GB che viene proposta con uno sconto di 70 euro con colorazione Argento. Da notare che è anche possibile optare per il pagamento in 5 rate mensili da 74 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.