iPad (2022): supporta SOLO la Apple Pencil di prima generazione

Curiosamente, il nuovo iPad di decima generazione supporta la Apple Pencil di prima generazione anche se lui dispone di una porta con attacco USB Type C, mentre l’accessorio ha la porta Lightning. Come si risolve tutto ciò? Semplice, con un adattatore opzionale da 10€ rilasciato ieri da Apple.

iPad (2022): c’è un problema di compatibilità, pare

Poche ore or sono, l’OEM di Cupertino ha annuncato la nuova Apple TV 4K, gli iPad Pro con processore Apple Silicon M2 e l’iPad (2022) di decima generazione. Sono arrivati in tutto il mondo ma saranno acquistabili solo dal prossimo 26 ottobre. La nuova generazione di iPad base sembra derivare – in quasi tutto – dalla gamma iPad Air del 2020. Tuttavia, troviamo il supporto alla Pencil di prima generazione e non alla seconda. In più, c’è un problema di incompatibilità fra le porte dei dispositivi.

Facciamo ordine: iPad base del 2022 ha la porta Type C, ovvero il nuovo standard di connessione per device, prodotti, telefoni e accessori. Costa 589,00€ da noi ed è molto simile in termini di specifiche all’iPad Air del 2020. Arriva in quattro colorazioni bellissime (quella gialla è fantastica), ha un pannello molto risoluto e pratico ma si può usare con la vecchia Apple Pencil, nonostante abbia tecnologie più recenti. È un fatto molto strano considerando che si tratta di un gadget next-gen. Per risolvere, basterà usare un adattatore, ma è strano considerando che i nuovi tablet supportano la Pencil 2.

Inoltre, come si legge dal sito:

l’adattatore da USB-C a Apple Pencil è necessario per accoppiare e caricare Apple Pencil (1a generazione) con iPad (10a generazione). La tua Apple Pencil si collega a un’estremità dell’adattatore e il cavo di ricarica USB-C del tuo iPad si collega all’altra.

Intanto, noi vi consigliamo di acquistare da Amazon l’ottimo iPad Mini a 512,18€ che è molto più performante e costa anche meno, oltre al fatto che gode del supporto alla Pencil di seconda generazione.

