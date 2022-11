iPad (2022): sconto del 4% IMMEDIATO alla cassa (solo su Amazon)

Se state cercando un nuovo tablet per l’intrattenimento multimediale, per lo studio, per il gaming, per disegnare e postprodurre foto, abbiamo la soluzione che fa al caso vostro. Stiamo parlando dell’ultimo arrivato in casa Apple, l’iPad (2022) di decima generazione.

Sì, è il prodotto più controverso delle ultime settimane, ma non per questo possiamo parlarne male, anzi. È un dispositivo fantastico, con un design all’ultimo grido, un processore performante, modem 5G integrato (per la versioni compatibili), software aggiornatissimo e supporto alla Apple Pencil di prima generazione. Oggi, grazie alle fantastiche promozioni di Amazon, sarà vostro a soli 565,08€ con lo sconto immediato del 4% alla cassa.

iPad (2022): perché acquistarlo da Amazon?

In primo luogo dobbiamo segnalarvi che costa un po’, è vero, ma Amazon offre la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il servizio interno del sito. Le spese di spedizione sono gratuite e comprese nel costo del gadget. Questo fa sì che l’iPad arrivi a casa vostra senza che voi spendiate soldi aggiuntivi oltre a quelli richiesti per l’acquisto del prodotto. C’è un anno di garanzia con Apple, quindi per qualsiasi problematica, nei primi dodici mesi vi basterà andare in un qualunque Apple Store per ricevere l’aiuto necessario. Volendo, potrete anche usufruire di due anni di garanzia con Amazon. L’assistente tecnica è fantastica: i tecnici vi risponderanno via chat o via telefono, tutti i giorni, anche nei festivi, dalle sei a mezzanotte.

Insomma, a questa cifra vi portate a casa un vero e proprio gioiello. Solo 565,08€. È potentissimo, fluido, bello, esteticamente accattivante e la selfiecam (con Center Stage) è posta sul lato destro del prodotto. In poche parole, è pensato per un utilizzo in Landscape mode. Non di meno, arriva in tante colorazioni frizzanti. Quale sarà la vostra scelta? Fatecelo sapere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.