iPad (2022) potrebbe essere l'acquisto da fare, ecco perché

iPad (2022) è già preordinabile e arriverà in commercio il prossimo 26 ottobre 2022. Tuttavia è già preordinabile dal sito ufficiale della mela o da Amazon: noi vi segnaliamo e ve lo consigliamo da quest’ultimo portale, anche perché se dovesse scendere subito in sconto, ve lo comunicheremo in maniera tempestiva. Inoltre, se vi salvate questo link, potrete comprarlo al miglior prezzo di sempre. Costa 589,00€ e può essere un buon affare, ma non per tutti. Vi spieghiamo meglio nell’articolo completo.

iPad (2022): a chi si rivolge?

Bella domanda: questo tablet ha una forte vocazione e un target ben preciso. Di fatto, è pensato per studenti, utilizzatori “della domenica” come si suol dire, per il relax domestico ma anche per il disegno grazie al supporto alla Apple Pencil di prima generazione (già, un vero peccato). Non di meno, manca anche il pannello laminato che abbiamo già visto in prodotti di fascia superiore.

Come detto, dispone di un grande pannello Liquid Retina da 10,9 pollici con supporto al TrueTone. C’è il processore Apple Bionic A14 con 6 core attivi sulla CPU e 4 sulla GPU. È lo stesso chip che abbiamo in iPhone 12 e 12 Pro, quindi è una garanzia su tutti i fronti. La fotocamera posteriore è da 12 Megapixel e c’è il grandangolo. Cosa significa questo? Che potrete realizzare immagini splendide anche con il tablet.

La fotocamera anteriore posta sul frame orizzontale da 12 Mpx fa capire che il terminale è pensato per le videocall, per gli studenti e per coloro che lo utilizzeranno quasi esclusivamente “in landscape mode”. Non manca il Touch ID per l’autenticazione biometrica dei dati, sicura e veloce anche con Apple Pay. Assomiglia all’iPad Air in tutto e per tutto, ma gode delle ultime tecnologia proprietarie come il WiFi 6 e la USB Type C per una ricarica standard e per gli accessori compatibili. Non di meno, c’è il supporto a tanti accessori diversi e innovativi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.