iPad (2022): potente ma economico, oggi lo paghi solo 549€

Oggi vogliamo parlarti di un tablet veramente grandioso; è pensato per gli studenti ma va benissimo per qualsiasi tipologia di utente. Di fatto, iPad (2022) è potente il giusto, dispone di un processore all’avanguardia (il SoC Apple Bionic A14, lo stesso chip che ritroviamo in iPhone 12 Pro, per intenderci) e ha un design mozzafiato in linea con quello dei fratelloni più costosi. Ha un singolo modulo fotografico sul posteriore, un pannello da circa 11″ LCD IPS Retina con cornici contenute e una selfiecam posta sul frame laterale, ottima per le videocall in alta qualità. Non di meno, vanta iPadOS sotto la scocca, il sistema operativo più versatile per tablet. Grazie agli sconti di Amazon lo pagherai solo 549,00€, spese di spedizione incluse.

iPad (2022): il Best Buy del giorno

Il miglior tablet che si possa comprare oggi su Amazon è l’iPad (2022) di casa Apple; questo device, ottimo sia per lo studio che per lo svago multimediale, è un gadget strepitoso. Vanta uno schermo LCD IPS che gode del supporto alla Apple Pencil di prima generazione, così potrai utilizzarlo per prendere appunti, disegnare, scrivere e fare schizzi al volo. Inoltre il chip interno sprigiona tantissima potenza: è l’ideale per tutti quei task più impegnativi come l’editing fotografico, il montaggio video, la gestione dei documenti office e molto altro ancora.

Fra le altre cose poi, supporta la Smart Cover Keyboard, una custodia speciale che è composta da un pezzo posteriore con stand integrato e da una tastiera magneticamente che si attacca al tablet sfruttando il connettore PIN posto sul frame laterale. iPad (2022) è disponibile in quattro vivaci colorazioni, è costruito in alluminio e lo schermo è super resistente e ha angoli di visuale veramente eccellenti. A soli 549,00€ questo dispositivo è un best buy assoluto, ma non lasciartelo sfuggire: è in sconto su Amazon.

