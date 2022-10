iPad (2022): oggi è il gran giorno, ne acquisterete uno?

Come tutti voi sapete oggi Apple ha finalmente dato il via libera alla vendita di nuovi iPad (2022). Si tratta di tablet economici (per modo di dire) ma che offrono prestazioni di tutto il rispetto è un design all’avanguardia ma che non possiamo non ritenere “già visto“.

Non prendiamoci in giro, questo iPad di 10ª generazione somiglia tantissimo all’iPad Air del 2020, considerato che ha la medesima estetica, il medesimo processore, lo stesso Touch ID e molto altro ancora. Le somiglianze non finiscono certo qua però ci sono anche alcune differenze di tutto rispetto.

iPad (2022): perché (non) comprarlo oggi?

Citiamo infatti la fotocamera anteriore posta sul lato orizzontale del tablet e questo fa capire anche quale sia la destinazione utilizzo del suddetto prodotto e non dimentichiamo che poi lo schermo non è laminato e quindi non c’è neanche il supporto alla Apple pensi di seconda generazione, ma solo alla stilo con attacco lightning. Come se non bastasse, Apple ha deciso di vendere un imbarazzante adattatore per connettere la vecchia penna al nuovo dispositivo. Un elemento che non è piaciuto minimamente a tutti recensori che lo hanno provato in anteprima in questi giorni.

Qualcuno potrebbe anche dire: “ma alla fine qual è il problema?”. La risposta è molto immediata: il fatto è che nella line Up dell’azienda ci sono già diversi modelli molto simili a questo e oggi più che mai il listino appare caotico e confusionario.

Dopo tutta questa manfrina, noi comunque vi lasciamo qui il prezzo di vendita che è di 589 € ma su Amazon avrei tante garanzie aggiuntive che sul sito ufficiale non vedrete.

Ciò che vi consigliamo noi e tuttavia, il tablet di nona generazione, quello uscito lo scorso anno. Se avete capito il senso di questo articolo è proprio quello: perché spendere di più quando pagando di meno riportate a casa un device che per l’utilizzo per il quale è pensato va anche oltre le aspettative? Lo trovate a 407,89€ su Amazon (ricondizionato come nuovo).

E come si suol dire, il nuovo iPad 2022 non è né carne né pesce. Mai prima di adesso abbiamo visto un gadget così controverso. Un vero peccato, se ci pensate, ma anche un’occasione sprecata.

