iPad (2022): nuovo design, addio pulsante Home e cornici spesse?

Stando a quanto si apprende, sembra che il prossimo iPad di decima generazione (il modello entry level, per intenderci) avrà un design ereditato dai vari Air (2022) e Pro (2021). Finalmente non avremo più le cornici spesse, la porta Lightning e il pulsante Home centrale. Inoltre, avrà anche un piccolo bumper per la fotocamera. La dimensione dello schermo dovrebbe rimanere invariata, invece: 10,2 pollici.

Si dice che il nuovo modello verrà presentato entro la fine dell’anno; grazie ai render emersi in queste ore però, possiamo farci un’idea di come sarà il tablet. Andiamo con ordine.

iPad di decima generazione: cosa sappiamo?

Le indiscrezioni suggeriscono che questo tablet sarà concettualmente molto vicino all’ultimo iPad Mini uscito. Bordi piatti, fotocamera con bordo sporgente e non solo. A dirlo, una serie di render CAD pubblicati dal portale di MySmartPrice.

Dai rapporti scopriamo anche che avrà una porta USB C, un processore Apple Bionic A14, il modem 5G e molto altro. Qualcuno suggerisce la presenza di un pannello invariato (10,2″), qualcuno invece, afferma che potrebbe esserci uno schermo più generoso.

Gli angoli rimarrebbero squadrati ma le cornici saranno comunque spesse; non sappiamo quale sarà il suo prezzo di partenza: ipotizziamo 329$ ma crediamo che Apple lo aumenti a 399$. Da noi aspettiamoci un costo ancora più elevato a causa delle tasse.

In alternativa, potremmo vedere un pulsante Home con Touch ID con un design simil Mini, ma stiamo navigando a vista nel mare delle congetture e delle ipotesi. Inoltre, presumiamo che ci sia un unico obiettivo sul posteriore. Fra le altre cose, pensiamo che Apple voglia rimuovere il jack audio così come ha fatto sugli altri tablet e telefoni del marchio.

Ci sarà un flash LED ma dai rendering notiamo un foro che potrebbe essere relativo al microfono; le dimensioni del device saranno di 248,62 mm (altezza) x 179,50 mm (larghezza) x 6,98 mm (profondità). Praticamente sarà più largo ma anche più sottile.

La mela dovrebbe annunciare il tablet a fine anno insieme ai nuovi Pro con M2; Mark Gurman però ha detto di aspettarci iPadOS 16 non prima di ottobre, a causa di alcune problematiche legate alla funzionalità Stage Manager.

Se volete, vi suggeriamo l’acquisto dell’iPad di nona generazione a 349,00€ con spedizione gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.