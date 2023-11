iPad (2022): il tablet per tutti oggi costa meno di 490€ su Amazon

Se siete alla ricerca di un tablet tuttofare di Apple ma non volete spendere troppo, abbiamo la soluzione perfetta per le vostre esigenze. Si chiama iPad (2022) ed è il modello entry level dello scorso anno della line-up di Cupertino; costa solo 489,99€ su Amazon al posto di 589,00€, spese di spedizione incluse. Capite bene che a questa cifra è difficile trovare di meglio anche perché questo gadget è perfetto per tantissimi scopi; non è solo il classico “device da divano” ma è un prodotto multimediale con cui lavorare, fare leggero editing video in 4K, si può fare post produzione fotografica e, non di meno, anche studiare. Va benissimo anche per fare lavori di illustrazione o, perché no, anche per giocare. Approfittatene adesso perché a questa cifra è imperdibile, ma siate veloci. Il modello in sconto è quello in colorazione azzurra con 64 GB di storage interno.

L’azienda di Cupertino lo definisce “il tablet perfetto per gli studenti” e non è difficile intuirne le motivazioni: costa poco ma offre tanto, ha il supporto alla Apple Smart Keyboard che ne amplia la produttività e alla Apple Pencil di prima generazione.

iPad (2022): un tablet eccellente ad un prezzo strepitoso

Il meraviglioso iPad (2022) di Apple viene venduto e spedito al prezzo di 489,99€ e c’è la consegna celere in 24 o 48 ore presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. Si può usufruire del reso gratuito entro un mese dall’acquisto e si può, volendo, anche godere di un anno di garanzia con il costruttore e di due anni con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono.

Non dimenticate che potrete perfino dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque soluzioni a tasso zero, per gli account abilitati. Con un costo così contenuto non potete lasciarvelo sfuggire.

