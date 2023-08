iPad (2022): il tablet per gli studenti, oggi in sconto su Amazon

Se state cercando un nuovo tablet per la scuola o per l’università e magari desiderate un prodotto tuttofare, aggiornato, di ultima generazione, con un design ereditato dai modelli di punta e un SoC che gira benissimo in ogni contesto, iPad (2022) sarà il dispositivo perfetto per le vostre esigenze. Gode del supporto alla Apple Pencil di prima generazione, così se provenite da un vecchio tablet della mela e siete già in possesso di una vecchia penna capacitiva, potrete riutilizzarla anche con questo modello, abbattendo così i costi per l’acquisto delle periferiche.

Vi ricordiamo che però, il caricatore è incluso in confezione e quindi non dovrete spendere ulteriore denaro, quindi cosa aspettate? Con tutti questi omaggi e con le spese di spedizione comprese nel prezzo, iPad (2022) a soli 549,00€ al posto di 589,00€ è il best buy del giorno; non lasciatevelo sfuggire.

iPad (2022): ecco perché dovete comprarlo

Questo iPad è veramente eccezionale; è dotato del processore Apple Bionic A14 con modulo Wi-Fi di ultima generazione. Lo schermo è un pannello Retina LCD IPS da circa 11″ compatibile con la tecnologia True Tone e con il supporto alla Apple Pencil. Non dimenticate che il design è identico a quello di iPad Air (2020) anche se presenta i bordi più spessi, ha delle colorazioni frizzanti e giovanili e dispone ella webcam sul frame laterale.

Viene venduto e spedito da Amazon e costa solo 549,00€, spese di spedizione incluse. La consegna sarà celere e immediata, oltre che gratuita. Si potrà dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito. Ci sono due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Infine, il reso è sempre gratuito entro un mese dall’acquisto. Cosa aspettate? Correte a prenderlo prima che terminino le scorte o prima che finisca la promozione dedicata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.