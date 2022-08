iPad (2022) di decima generazione: lo vedremo in anticipo?

Secondo quanto si apprende, sembra che il nuovo iPad di decima generazione sia già in produzione: il suo debutto potrebbe essere previsto per il mese di settembre. Inoltre, dovrebbe fornire grandi cambiamenti estetici al suo design. A riportarlo è il portale taiwanese del DigiTimes.

Ad oggi il report non ci ha fornito però ulteriori dettagli sull’estetica di questo tablet entry level di casa Apple. Si dice che il pannello disporrà di una dimensione di 10,5 pollici con cornici sottili, di una porta USB C, di un design flat con bordi squadrati ma dovrebbe esserci ancora un pulsante Home con Touch ID sul versante anteriore. In ultima analisi, potrebbe avere una fotocamera sporgente e non dovrebbe presentare il jack audio per le cuffie.

Inoltre, sotto la scocca potrebbe esserci il processore Apple Bionic A14 con supporto alle reti 5G. Questo è lo stesso chip che abbiamo visto sulla serie iPhone 12 e sull’iPad Air del 2020.

iPad di dcima generazione: facciamo il punto

Secondo le indiscrezioni rilasciate dal DigiTimes, la mela prevede di rilasciare il tablet durante il keynote di settembre. Tuttavia, ci sono fonti vicine alla questione che si dichiarano preoccupate per le restrizioni imposte dal governo locale cinese, sia per quanto concerne la politica “zero Covid” sia per il “risparmio energetico” nella provincia del Sichuan.

Ricordiamo che questi tablet sono prodotti proprio negli impianti di Foxconn e Compal nella suddetta provincia. A causa di uno stop momentaneo di corrente però, sembra che la produzione finale degli iPad possa venir compromessa. Speriamo in un cambio di rotta immediato.

Cosa vi consigliamo noi?

Il modello di nona generazione si porta a casa a soli 349,00€ da Amazon con spedizione gratuita e consegna rapida in pochissimi giorni. Un vero affare se considerate che ha un pannello LCD Retina da 10,2 pollici, una selfiecam da 12 Mega con Center Stage, supporto alla Apple Pencil di prima generazione, 64 GB di memoria, un potente processore Apple Bionic A13 e molto altro ancora.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.