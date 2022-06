iPad (2022): design tutto NUOVO, modem 5G e USB C

Novità delle novità: questa è una delle indiscrezioni che attendiamo da più tempo. Si dice infatti che il nuovo iPad di decima generazione disporrà di un processore Apple Bionic A14, di una porta USB Type C, del modem per la rete 5G e di un design industrial. In poche parole, dovrebbe essere simile all’Air del 2020.

A riferire la notizia ci ha pensato il portale americano di 9to5Mac che riferisce che, finalmente, Apple aggiornerà tutti i modelli della sua line-up all’ultima cifra stilistca.

iPad (2022): troppo simile all’Air del 2020?

Come detto, l’OEM di Cupertino potrebbe dover necessariamente passare alla porta USB C dal prossimo anno, a causa di una legge che entrerà presto in vigore in Europa. Questo sembra essere il momento perfetto per vedere un rinnovamento completo sul tablet per eccellenza della mela. Ad oggi, il modello di nona generazione, quello che costa 329,00€ (in sconto), per intenderci, è l’unico con la Lightning. Ci aspettiamo questo grande elemento sul fronte della ricarica.

Il display invece, dovrebbe essere da 10,5″ al posto di 10,2″ (ma sarà compatibile con la Magic Keyboard?). A dire questo rumor ci ha pensato l’analista di DSCC Ross Young.

Sotto la scocca batterà un cuore Apple Bionic A14, lo stesso chip che abbiamo visto in iPhone 12 (12 mini, 12, 12 Pro e 12 Pro Max) e sul tablet iPad Air di quarta generazione. Infine, dovrebbe arrivare un modem per la rete 5G. Ipotizziamo anche il Touch ID sul pulsante di accensione e spegnimento.

La nostra domanda è la seguente: non sarà troppo simile al modello Air del 2020? Staremo a vedere.

Cosa vi consigliamo noi?

Abbiamo ragione di credere che il nuovo modello avrà un costo più elevato di quello attuale; inoltre, il modello di nona generazione si porta a casa a soli 329,00€ al posto di 389,00€. Un bel risparmio rispetto al costo originale dello stesso.

