iPad (2022) da 64 GB: prezzo SPETTACOLARE di soli 409€ su Amazon

Se siete alla ricerca di un nuovo tablet di punta Apple e non sapete cosa acquistare, ma magari non desiderate spendere troppo, abbiamo la soluzione perfetta per le vostre esigenze. Si chiama iPad (2022) ed è un prodotto semplicemente meraviglioso, dotato di specifiche premium, con il supporto alla cover tastiera e alla penna digitale, e che riesce ad essere versatile, perfetto anche per gli studenti o i giovani professionisti. Magari però, potrete utilizzarlo anche come semplice strumento per l’intrattenimento multimediale avanzato; alla cifra di soli 409,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, è un best buy senza paragoni. Il prezzo originale sarebbe di oltre 589,00€, quindi cosa aspettate? Prendetelo adesso prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promo dedicata. Il modello in questione è in colorazione “rosa”, ha il modem Wi-Fi e dispone di 64 GB di memoria interna, ovviamente non espandibile.

iPad (2022): ecco perché comprarlo

Il tablet di Apple ha uno schermo da circa 11 pollici super risoluto, con tecnologie avanzate; è un pannello LCD IPS Retina che supporta la Apple Pencil di prima generazione e il dispositivo stesso invece, supporta la Smart Cover Keyboard. C’è un frame in alluminio super resistente, troviamo un processore Apple Bionic A14, lo stesso chipset presente in iPhone 12 Pro, e c’è la porta USB Type-C al seguito. Come non citare la webcam posta sul frame laterale e la singola fotocamera sulla back cover che serve per realizzare immagini “punta e scatta”.

iPad (2022) viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di soli 409,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese; c’è la consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. A questa cifra è perfetto da acquistare, ma non lasciatevelo sfuggire; con Apple avrete la garanzia di un anno mentre con il rivenditore avrete accesso alla garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.