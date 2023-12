iPad (2022) da 64 GB con lo sconto di 100€ su Amazon: compralo ORA

Uno dei tablet più venduti e apprezzati dell’ultimo anno è sicuramente iPad (2022) che oggi, nella sua iterazione color “azzurra”, con 64 GB di memoria interna e con il modem Wi-Fi al seguito, costa solo 489,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Lo sconto è molto elevato per un terminale del genere, ricco di features assurde e con un design minimal che sposa le ultime soluzioni dell’azienda di Cupertino. Parliamoci chiaro: lo sconto rispetto al valore di listino è molto, molto alto (100€ in meno rispetto a quanto proposto dall’OEM americano) ma ci sono molti vantaggi al seguito.

iPad (2022): ecco perché dovete comprarlo

Partiamo dal primo, il più evidente: la consegna è celere e immediata, oltre che gratuita e garantita. Addirittura, si può ricevere il prodotto entro 24 o 48 ore dal momento dell’ordine. Con il noto portale di e-commerce avrete diritto al reso gratuito fino al 31 gennaio 2024 in caso di eventuali problematiche o in caso di ripensamento, vi sono due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata con il supporto logistico del sito e c’è un anno di garanzia con il costruttore, sempre valido in tutti gli Apple Store del mondo. Altresì chiudiamo con il pagamento dilazionato in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque soluzioni a tasso zero. Cosa chiedere di più?

Questo iPad (2022) è estremamente versatile, è leggero, realizzato in alluminio in diverse colorazioni, ha uno schermo (non laminato) da circa 11″ che supporta la Apple Pencil (di prima generazione) e la cover tastiera Smart Keyboard di Apple, ma non finisce qui. Sotto la scocca c’è un potente processore Apple Bionic A14 e a bordo avrete accesso a ben 64 GB di memoria. Se dovesse servirvi più spazio, sappiate che potrete sempre attivare un piano in abbonamento con iCloud. A soli 489,00€, IVA inclusa, non potete lasciarvi sfuggire questo gioiello; è in super sconto su Amazon per pochissime ore, correte a prenderlo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.