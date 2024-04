iPad (2022) da 64 GB a soli 409€ su Amazon: il tablet da comprare OGGI

Uno dei tablet più venduti e apprezzati dell’ultimo periodo è sicuramente iPad (2022) che nella sua iterazione azzurra con 64 GB di memoria interna, modem Wi-Fi al seguito, costa solo 409,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatevelo sfuggire e correte a prenderlo adesso prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promozione dedicata: a questa cifra è il miglior dispositivo di Apple da comprare su Amazon. Prendendolo dal noto portale di e-commerce poi si avrà diritto a tantissimi vantaggi esclusivi aggiuntivi. Vediamoli di seguito e scopriamo perché è così importante questo gadget.

iPad (2022): ecco perché comprarlo

iPad (2022) viene proposto come il miglior tablet da prendere per gli studenti, ma è ottimo anche per l’intrattenimento multimediale, per la visione dei contenuti multimediali, per il gaming e non solo. Lo schermo è un pannello da circa 11 pollici LCD Retina con webcam sul frame laterale e supporta la Apple Pencil di prima generazione, ottima per prendere appunti, per disegnare, per scrivere e non solo. Il frame è in alluminio satinato e c’è una fotocamera posteriore per scatti e video al volo. Gira video in altissima risoluzione e con la webcam farete videocall in altissima qualità. Il processore interno Apple Bionic A14 con modem Wi-Fi permette di utilizzare il device con qualsiasi applicazione, anche con i giochi più intensi e impegnativi. A bordo troviamo poi, in questo modello, ben 64 GB di memoria interna (non espandibili).

Cosa aspettate a comprarlo? A questa cifra è imperdibile, anche perché potrete riceverlo in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine grazie al servizio di Prime e potrete perfino beneficiare della garanzia di un anno con il costruttore, valida in tutti gli Apple Store e con quella di Amazon per ben due anni con assistenza tecnica dedicata. A soli 409,00€ iPad (2022) è il miglior tablet da acquistare su Amazon: non lasciatevelo sfuggire, è leggero e versatile