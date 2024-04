iPad (2022) a soli 374€ con il CODICE SCONTO di eBay

Il magnifico iPad 2022, appartenente alla decima generazione di questa straordinaria linea di tablet, è al momento disponibile al prezzo eccezionale di 374,99 euro, grazie alla promozione in corso su eBay con il codice sconto PSPRAPR24 da inserire prima di procedere con l’acquisto. Il prezzo finale è il più basso di sempre!

Le caratteristiche distintive dell’iPad 2022 di Apple

L’iPad 2022 di Apple si presenta come un prodotto estremamente allettante. Disponibile nei colori argento, blu, rosa e giallo (anche se la promozione riguarda solo il primo), questo modello di decima generazione offre una memoria interna di 64 GB. Il display da 10.9 pollici Liquid Retina con True Tone assicura un’esperienza visiva ottimale per lo studio, il gaming e la fruizione dei contenuti in streaming, offrendo la nitidezza e la brillantezza tipiche dei pannelli Retina di Apple.

All’interno del tablet batte un cuore potente: il Chip A14 Bionic con Neural Engine, dotato di CPU 6-core e GPU 4-core, garantisce prestazioni eccezionalmente rapide e una fluidità senza pari nell’utilizzo quotidiano. Le due fotocamere sono altrettanto impressionanti: quella posteriore da 12 megapixel con grandangolo cattura immagini di alta qualità, mentre quella frontale da 12 megapixel con Ultra grandangolo consente videochiamate in HD ovunque vi troviate.

Tra le altre funzionalità, spiccano il Touch ID per un accesso sicuro e Apple Pay, il Wi-Fi 6 ultraveloce per una connettività rapida e stabile e il pratico connettore USB-C per la ricarica e gli accessori. Non lasciatevi sfuggire questa opportunità: acquistate subito il vostro iPad 2022 da 64 GB su eBay a soli 374,99 euro. Le spedizioni sono gratuite e immediate in tutta Italia e non dimenticate di inserire il codice sconto PSPRAPR24 prima di procedere con l’acquisto.