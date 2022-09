iPad (2021) Wi-Fi + 256 GB: sconto immediato di 150€

Oggi ci siamo imbattuti in esperta davvero unica nel suo genere. L’iPad di nona generazione, quello presentato nel 2021 con processore Apple Bionic A13, lo stesso che abbiamo avuto in iPhone 11 pro, si trova a soli 403,31,00€ al posto di 559,00€.

Come vedete il risparmio è evidente ed è soprattutto molto generoso. Parliamo di oltre 150 € in meno che, per un prodotto di questa fascia di prezzo, corrispondono al 28% sul valore di mercato di questo device.

Ha senso acquistare oggi iPad (2021)?

Si parla sempre più spesso dell’imminente debutto di un iPad di decina generazione. Qualcuno potrebbe pensare che non abbia senso comprare un prodotto dello scorso anno ma quando le offerte sono così incredibili allora la situazione cambia drasticamente.

iPad 2021 infatti, è stato ed è ancora oggi il re dei tablet e grazie un rapporto qualità prezzo invidiabile ha conquistato l’intera fetta di mercato da solo. È un articolo validissimo sia per lo studio anche per il gaming, sia sul lato produttività che per l’intrattenimento del divano. Il tablet stesso infatti è un eccellente gadget entry Level, dotato di molte funzionalità di punta che vediamo in modelli di fascia superiore. Pensiamo il pulsante home con Touch ID integrato, ancora un must per lo sblocco dei dispositivi.

Fra le altre cose dobbiamo anche ricordarvi che è leggerissimo quindi nel vostro zaino non peserà nulla. Approfittate dei fantastici sconti del noto portale di e-commerce per portarvelo a casa ad un costo unico. Come sempre, avrete diritto alla garanzia di Apple per un anno e a quella di Amazon per due, con assistenza clienti e supporto tecnico attivo tutti i giorni fino alla mezzanotte.

Concludiamo consigliandogli anche l’acquisto di una cover abbinata. Ci sono tantissimi modelli in circolazione quindi starà a voi scegliere quella che reputerete migliore, ma sappiate che ce ne sono tantissime disponibili. C’è chi ama la Smart Keyboard che è una cover tastiera leggerissima chi invece preferisce quelle in stile Smart Folio. I disegnatori e i giovani studenti potranno prendere appunti grazie alla Apple Pencil, visto che l’iPad presenta il supporto allo stilo capacitivo di prima generazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.