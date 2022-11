iPad (2021): SCONTO PAZZO del 27% su Amazon (-92€)

In queste ore ci siamo imbattuti in un’offerta strepitosa su Amazon; abbiamo appena scoperto infatti, che l’iPad (2021) di nona generazione, il modello con chip A13 e Touch ID sul pulsante Home, per intenderci, si porta a casa con uno sconto folle pari al 27%. Il device è un Best Buy assoluto, non tanto per lo sconto (che è di per sé interessante), quanto per le caratteristiche di cui dispone. Il risparmio, ad ogni modo, è pari al 27% sul prezzo di listino. Da 439,00€ potrà essere vostro con soli 347,00€ e le spese di spedizione saranno gratuite e incluse nel costo del gadget.

Amazon vi darà anche la possibilità di usufruire della garanzia per ben due anni con assistenza tecnica dedicata, oltre alla garanzia di Apple per un anno. Si potrà dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito e infine, volendo, si avrà accesso alla possibilità di effettuare il reso in maniera totalmente gratuita senza il 31 gennaio 2023. Dulcis in fundo, sapevate che se lo acquisterete oggi, sarà a casa vostra entro pochissimi giorni?

iPad (2021): un Best Buy su tutta la linea

iPad (2021) è il tablet “per tutti”; riesce ad essere il prodotto perfetto sia per gli studenti che per i giovani lavorati e non solo. È anche un ottimo gadget da divano per l’intrattenimento multimediale. Grazie al supporto alla Apple Pencil di prima generazione poi, gli utenti avranno accesso ad un mondo di funzioni nuove e innovative. Si potranno prendere appunti, si potrà disegnare o postprodurre foto con la suite Adobe che è presente sullo store di Apple.

Come non approfittare di questo meraviglioso e magnifico tablet in offerta su Amazon oggi – ancora per poche ore? Non siate timidi e regalatevi un gadget super versatile per Natale. Fate presto perché potrebbe andare a ruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.