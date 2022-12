iPad (2021): sconto del 22% per il tablet più richiesto del mercato

Se state cercando un buon tablet e non sapete cosa comprare, abbiamo la soluzione perfetta per le vostre esigenze. Ovviamente parliamo del meraviglioso iPad (2021) di Apple, un device versatile, economico, performante e ricco di funzionalità davvero smart. È definito il “best buy” della compagnia e oggi, grazie agli sconti di Amazon, si può portare a casa con il 22% in meno sul prezzo di listino. Pensate che il suo prezzo oggi è di 343,00€ al posto di 439,00€ e le spese di spedizione sono gratuite e comprese nel costo del prodotto. Non di meno, sarà possibile riceverlo in un giorno (o al massimo due) a casa, senza pagare nulla. La consegna immediata è compresa nel costo del servizio.

iPad (2021): perfetto per ogni esigenza

Fra le altre cose, gli abbonati ad Amazon Prime riceveranno anche l’iscrizione alla piattaforma di streaming video on demand Prime Video. Lo store dona agli utenti la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis, di restituire il gadget entro il 31 gennaio 2023 in maniera del tutto gratuita e poi avrete accesso ad una doppia garanzia: da un lato quella di Apple per un anno, dall’altro quella di Amazon per ben due, con assistenza tecnica attiva tutti i giorni, via chat o via telefono.

Definire iPad (2021) “perfetto per ogni esigenza” è poco: il tablet è infatti fantastico in ogni sua operazione. È un gadget eccellente per lo svago da divano ma anche per prendere appunti (grazie al supporto per la Apple Pencil di prima generazione), per il gaming, per lo studio, ma anche per il lavoro o per la post-produzione di foto con app leggeri o complesse come possono essere quelle di Adobe. Capite bene che con questo device avrete accesso ad un’infinità di software che renderanno l’esperienza d’uso sempre piacevole e speciale. A 343,00€ è il prodotto da regalare a Natale. Fate presto prima che terminino le scorte.

