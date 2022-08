iPad (2021): prezzo SUPER per il rientro a scuola

Se state cercando un nuovo iPad per il rientro al lavoro o a scuola, vi consigliamo iPad (2021) a soli 329,00€ su Amazon con spedizione gratuita. Questo è uno dei tablet più venduti e richiesti degli ultimi mesi e non è difficile capirne i motivi.

È un bel prodotto, economico, versatile, potente, leggero, prestante, reattivo, veloce ed è super aggiornato. Costa pochissimo ed è venduto dal noto sito di e-commerce americano che vi permetterà di ricevere tantissimi vantaggi esclusivi. Citiamo le spedizioni gratuite incluse nel prezzo, la garanzia di Apple per un anno e quella di Amazon per ben due, l’assistenza clienti attiva tutti i giorni fino alla mezzanotte e non solo. Volendo, potrete anche dilazionare il pagamento in comode rate grazie al servizio di CreditLine di Cofidis.

iPad (2021): perfetto per gli studenti

Non è un caso che vi diciamo ciò: oltre a costare poco, è perfetto per tutti gli studenti di scuola, di università ma anche per i giovani lavoratori che cercano un gadget eccellente con cui prendere appunti, fare ricerche, svolgere compiti, organizzare il proprio workflow e non solo.

È un centro di intrattenimento multimediale davvero unico: grazie al suo schermo Retina LCD da 10,2 pollici e alle casse stereo, la visione dei vostri film preferiti sarà uno spettacolo. È perfetto anche per le varie piattaforme di streaming on demand come Netflix, Disney+, Amazon Prime e non solo. Il processore Apple Bionic A13, lo stesso di iPhone 11 Pro, per intenderci, permette agli utenti di giocare a titoli impegnativi come Call of Duty Mobile, PUBG Mobile senza il minimo lag. Insomma, è anche una sorta di “console”.

Come detto, il prezzo di 329,00€ è davvero eccezionale; di listino costerebbe 389,00€ ma grazie agli sconti pazzi di Amazon si porta a casa ad un costo pazzesco. Vi invitiamo a sbrigarvi se siete interessati all’acquisto; potrebbe andare a ruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.