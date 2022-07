iPad 2021 precipita a 307€ su Amazon: prezzo SHOCK limitato

L’eccezionale Apple iPad 2021, in edizione WiFi da 64GB, precipita su Amazon a 307€ circa appena. L’iconico tablet, perfetto per produttività e svago, a questo prezzo è imperdibile: completa l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

iPad 2021 a prezzo pazzesco su Amazon

L’ultima generazione di tablet della mela morsicata. Il prodotto perfetto per chi è alla ricerca di un prodotto potente, senza però smettere di strizzare l’occhio al budget. Un dispositivo con ampio display Retina da 10,2″ ad alta visibilità. L’ideale per sfruttare il potenziale del processore A13 Bionic in abbinata a tutto quello che solo un sistema operativo come iPadOS può offrire.

Massima sicurezza grazie al Touch ID, pronto a mantenere ben protetti tutti i tuoi dati, rendendoli accessibili esclusivamente a te. Uno strumento, iPad 2021, che passa agevolmente da essere il perfetto alleato per la produttività a permetterti di sfruttarlo al massimo per l’intrattenimento.

La ricerca del tablet perfetto, che mette insieme prezzo e prestazioni, è finita. Tutto la qualità e la potenza di un prodotto Apple, adesso in gran sconto. Accaparrati l’edizione WiFi con 64GB di storage a 307€ circa appena invece di 389€, direttamente da Amazon. Spedizioni super rapide e gratuite, ma disponibilità in promozione limitata.

