iPad (2021): PERFETTO per tutto, lo paghi POCHISSIMO

Oggi vi proponiamo un’offerta relativa ad uno dei tablet più interessanti per l’intrattenimento multimediale. Oramai è arrivata destate, ce ne siamo accorti tutti perché il caldo è davvero insostenibile. La voglia di mare è praticamente una costante delle nostre giornate, Ma non tutti possono purtroppo andare sulla spiaggia a causa del lavoro o dello studio. Come consolarsi dunque? Beh, con un po’ di sano intrattenimento multimediale sul divano. Magra consolazione? Sì, ma per fortuna c’è l’iPad a tenerci compagnia.

iPad (2021): ottimo per tutto

Di fatto, iPad base di nona generazione, quello uscito lo scorso anno e che dispone del medesimo processore di iPhone 11 Pro, si trova in supersconto a soli 313 € su Amazon con spedizione gratuita.

Non lasciatevi ingannare dal prezzo contenuto: questo è un signor tablet, uno di quelli che non vi immaginate. Costa poco ma offre tanto; riesce a reggere il gaming più spinto sui titoli presenti nell’App Store o su Apple Arcade. Ma le novità non finiscono qui: parliamo di un iPad perfetto per chi vuole prendere appunti, per chi ama vedere i propri film e le serie TV del cuore su Disney+ o Netflix mentre Francia, o perché no, anche i video dei propri YouTuber preferiti durante le pausa dal lavoro o dallo studio.

Certo, il top sarebbe usare l’iPad sotto l’ombrellone sorseggiando una Coca-Cola fresca, ma non tutti hanno questa possibilità oggi. Forse, è il posto in cui vorrei stare ora, ma non badate a me. Quello che è importante sottolineare e che l’iPad di nona generazione è un perfetto companion sia per il relax che per lo studio. Addirittura, io lo utilizzo anche per fare gli articoli quando sono sui mezzi pubblici o quando mi trovo negli aeroporti poggiandolo sulle gambe con la cover o sfruttando la dettatura vocale di Apple, che è semplicemente perfetta.

A 313 € è il device che io oggi comprerei, anche se l’ho pagato a prezzo pieno quando è uscito diversi mesi fa. Il risparmio oggi è più evidente che mai ed è molto interessante perché vi farà risparmiare diverse decine di euro. Vi consigliamo di comprarlo subito se siete interessati perché non sappiamo quante scorte siano disponibili sul sito e non sappiamo per quanto durerà ancora questa offerta. Siate veloci. E buon divertimento con il vostro nuovo tablet.

