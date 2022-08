iPad (2021): lo compri oggi, risparmi 60€ subito

Dobbiamo parlare pure di un tablet di casa e che è un Best Buy su tutta la linea. Ci riferiamo ovviamente all’ottimo iPad di nona generazione rilasciato lo scorso anno. È un dispositivo interessante, con un ottimo rapporto qualità prezzo e che può fare praticamente tutto quello che è si può immaginare.

Oggi lo portate a casa a 329 € con spedizione gratuita e consegna celere in un paio di giorni. Costa veramente poco per quello che offre, fidatevi. Noi vi suggeriamo di comprarlo oggi approfittando degli sconti del sito e delle spese di spedizione incluse nel prezzo.

iPad (2021): perfetto per tutto

Parliamo di un gadget in grado di garantire prestazioni fulminee durante l’esecuzione di applicazioni, ma non solo. iPad infatti riesce a gestire al meglio anche i videogiochi presenti su Apple Arcade o nello Store proprietario della mela. Molti studenti sono soliti adoperarlo per studiare. Non a caso, è l’azienda di Cupertino stessa che ne consiglia il suddetto utilizzo in questo senso. iPad infatti, presenta anche il supporto alla Apple Pencil di prima generazione così che si possono prendere gli appunti durante le lezioni universitarie, a scuola o perché no, anche studiare sui libri di testo digitalizzati.

Ma è tutto qui? Assolutamente no. iPad 2021 infatti è un eccellente centro di intrattenimento multimediale on demand. Questo vorrà dire che è perfetto per la visione di contenuti per Netflix, Disney+, Amazon Prime video e non solo. Se ne volete fare un utilizzo “da divano“, vi troverete di fronte ad un gadget semplicemente unico. Pensiamo poi alla comodità di avere fra le mani un device leggero, con uno schermo da 10,2“ retina LCD che garantisce una visibilità eccellente. Vi consigliamo però di aggiungervi una piccola cover protettiva così da preservare l’integrità del pannello o perlomeno della back cover.

A 329,00 € questo è il Best Buy della giornata, ma fate presto perché non sappiamo quante scorte siano disponibili su Amazon oggi. spesso quando scende a questo prezzo infatti, tende ad andare a ruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.