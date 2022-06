iPad (2021) in offerta su eBay: tablet STUPENDO con il 16% di sconto

L’iPad è uno tra i più popolari tablet al mondo per via del suo design curato sotto ogni punto di vista e un rapporto qualità/prezzo invidiabile. Quest’oggi, grazie a questa offerta di eBay, ti diamo la possibilità di acquistare l’ultimissima generazione di iPad ad appena 365€.

Con uno sconto del 16%, infatti, l’ultima creazione di Apple ti arriva a casa in pochissimo tempo per darti modo di mettere da parte il tuo computer principale quando si tratta di portare a termini task di ogni genere con la comodità di un device leggero, potente, portatile, robusto e soprattutto con un’autonomia lunga un giorno intero.

L’iconico iPad di Apple è in offerta su eBay con il 16% di sconto: prendilo al volo

La nona generazione di iPad monta un bellissimo display da 10.2 ad altissima risoluzione con una perfetta illuminazione e una spettacolare calibrazione dei colori, mentre sotto il cofano è come sempre presente un potente hardware estremamente ottimizzato e in grado di garantirti un’esperienza di utilizzo di alto livello in ogni momento. Inoltre, il tablet di Apple è pienamente compatibile con la Apple Pencil proprio come per i modelli più costosi: puoi utilizzarla per scrivere, disegnare oppure prendere appunti in ogni momento.

L’offerta di eBay sull’iPad di nona generazione è la migliore che ti possa capitare di trovare online, motivo per cui ti consigliamo di metterlo subito nel carrello prima che termini. A un prezzo mai così conveniente hai la possibilità di mettere le mani sul tablet per eccellenza, in questa versione aggiornata con un hardware tutto nuovo, potente e con il pieno supporto alla Apple Pencil per scrivere, disegnare e prendere appunti sull’ampio display da 10.2 pollici.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.