iPad (2021): il tablet TUTTOFARE con uno sconto SUPER del 21%

Il miglior tablet che voi possiate comprare oggi è l’iPad (2021) di nona generazione che, grazie agli sconti di Amazon, si porta a casa con soli 349,00€. Sì, avete letto bene. Rispetto al prezzo di listino c’è un risparmio medio pari al 21%; da oltre 439,00€ infatti, il suo costo scende di parecchie decine di euro, ma il suo valore rimane comunque alto.

Questo è un prodotto di altissimo livello che vi permette di eseguire qualsiasi – ripetiamo, qualsiasi – operazione senza il minimo problema, nonostante non disponga di un chip Apple Silicon, ma “solo” di un Bionic A13. D’altronde si sa, la potenza bruta non è tutto e qui l’ottimizzazione hardware/software raggiunge livelli eccellenti.

iPad (2021): pensato per tutti, costa pochissimo

L’iPad di nona generazione è uno dei dispositivi più riusciti all’azienda di Cupertino; per certi versi, supera l’attuale iPad (2022) visto che dispone di un rapporto qualità-prezzo molto più vantaggioso. Oggi con 349,00€ vi portate a casa un articolo tuttofare con cui potrete studiare, prendere appunti (ha il supporto alla Apple Pencil di prima generazione), disegnare, giocare ai titoli presenti sull’App Store o su Apple Arcade, ma no solo. È un gadget votato all’entertainment domestico, perfetto per l’uso “da divano”, in pratica.

Non dimenticate che se lo acquisterete da Amazon riceverete una serie di vantaggi non da poco. Dobbiamo segnalare – in prima istanza – che le spese di spedizione sono gratuite e incluse nel costo del device. Non dovrete sborsare cifre aggiuntive. La garanzia è di Apple per un anno ma anche di Amazon per ben due anni; l’assistenza tecnica dello store online poi, sarà a vostra completa disposizione tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte. Dulcis in fundo, c’è la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate e – volendo – anche la restituzione gratuita del prodotto entro il 31 gennaio 2023. Approfittate di questa promozione “pre-Black Friday”.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.