iPad (2021): è il tuttofare PERFETTO, lo amerete!

Se state cercando un tablet perfetto per gli usi quotidiani ma anche per un po’ di studio quando magari si riprenderà la scuola o l’università, abbiamo la soluzione che fa al caso vostro. Stiamo parlando di iPad di nona generazione un device che agli incredibile prezzo di 349,00€, diventa un Best Buy senza paragoni.

iPad (2021): portatelo con voi in vacanza!

Si sa che i tablet di Apple sono i migliori del mercato; in questo settore, curiosamente, il colosso di Cupertino non ha rivali. Sebbene ci siano tante soluzioni interessanti in commercio, nessuna offre un software che funziona in maniera così equilibrata in relazione all’hardware di cui dispone. iPad di nona generazione è il modello base, quello più economico che si possa trovare in circolazione nella gamma dell’azienda, e pure garantisce performance degne di nota. Certo, se siete dei professionisti dell’immagine o dei disegnatori forse dovreste considerare l’acquisto di un modello pro, ma tutti gli altri dovrebbero tenere seriamente in considerazione questa meraviglia.

Lo schermo da 10,2“ regala immagini bellissime che, anche se dispone di tecnologia LCD, riesce a garantire comunque una qualità invidiabile, soprattutto per la sua fascia di prezzo. Fra gli altre cose però, dobbiamo segnalarvi che presenta ancora il pulsante home con Touch ID.

Il processore Apple Bionic è lo stesso di quello montato su iPhone 11 pro, per intenderci. Questo fa sì che il device riesca ad essere performante anche durante il gaming più spinto.qualsiasi titolo può essere gestito senza alcun problema, anche quelli più impegnativi che sono presenti su Apple Arcade. La versione in sconto presenta 64 GB di memoria interna ma noi vi consigliamo sempre di attivare un abbonamento iCloud con piani da 0,99 € o da 2,99 €. Sia diritto così a 50 o 200 GB sulla nuvola aggiuntivi, che potete utilizzare fra tutti i prodotti dell’ecosistema Apple.

A 349,00€, iPad di nona generazione è quello da comprare, perfetto per godersi Una bella serie TV sotto l’ombrellone quest’estate. Buone vacanze.

