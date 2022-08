iPad (2021) da 256 GB: perfetto ma ad un prezzo RIDICOLO

Se state cercando un buon tablet tuttofare, vi consigliamo iPad (2021) di nona generazione con capienza da 256 GB. Perché uno storage così ampio? Semplice: con tanta memoria potrete salvare tantissime foto, video e canzoni all’interno del dispositivo, ma è perfetto anche per l’installazione di moltissime applicazioni per l’intrattenimento multimediale, per il gaming e non solo. Questo dispositivo è semplicemente unico e noi lo consigliamo quasi quotidianamente perché, alla fine, fa tutta la differenza del mondo una volta che inizierete ad utilizzarlo. Lo portate a casa da Amazon a soli 458,00€ al posto di 559,00€.

Sappiate che le spese di spedizione sono gratuite e incluse nel prezzo e volendo, si può usufruire di una serie di vantaggi davvero intriganti: pensiamo alla possibilità di effettuare il reso entro un mese dall’acquisto, oppure ancora, alla garanzia di due anni di Amazon o a quella di uno da parte del costruttore. Vi basterà andare in un qualunque Apple Store per ricevere tutto il supporto necessario; fra le altre cose vi consigliamo anche di prenderlo da questo sito perché in pochissimi giorni sarà a casa vostra e per qualsiasi problema vi basterà chiamare l’assistenza clienti che vi supporterà tutti i giorni (anche nei festivi), fino a mezzanotte.

iPad (2021): cosa può fare?

Questo iPad vanta un processore potentissimo, l’Apple Bionic A13, lo stesso che troviamo su iPhone 11 Pro, per intenderci. È un device che va alla grande sia se amate giocare ai titoli più impegnativi presenti su Apple Arcade o sullo store ufficiale, ma è eccellente anche per la lettura. Sono moltissimi gli studenti che lo adoperano per prendere appunti, per studiare sui libri di testo .

Lo schermo è un’unità LCD da 10,2 pollici con tasto home che integra il famoso pulsante Touch ID per il blocco/sblocco biometrico dei dati. A 458,00€ al posto di 559,00€ è un’affare da non lasciarvi sfuggire, ma siate veloci.

