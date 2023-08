iPad (2021): a 329€ è il tablet PERFETTO per lo studio

iPad di nona generazione, lanciato nel 2021, è uno dei tablet più venduti degli ultimi anni; è un prodotto versatile, perfetto per lo svago, per il lavoro in mobilità, per lo studio, ma non solo. Grazie agli sconti di Amazon potrà essere vostro al prezzo scontato di 329,00€. Le spese di spedizione saranno comprese nel prezzo, la consegna sarà celere e gratuita, oltre che garantita e si avrà accesso ad una moltitudine di vantaggi esclusivi.

iPad (2021): ecco perché dovete comprarlo oggi

iPad di nona generazione è equipaggiato con il potente chip A13 Bionic, che offre prestazioni fluide e reattive. Questo processore è in grado di gestire attività impegnative come giochi, multitasking e app creative con facilità, offrendo un’esperienza senza ritardi. Presenta un ampio schermo Retina LCD da 10,2 pollici che offre colori vividi e dettagli nitidi. Con una luminosità impressionante, questo schermo è perfetto per guardare film, navigare sul web e lavorare su progetti creativi.

Una delle caratteristiche chiave dell’iPad di nona generazione è la compatibilità con l’Apple Pencil di prima generazione e la Tastiera Smart Keyboard. Questi accessori trasformano il tablet in uno strumento versatile per prendere appunti, disegnare, scrivere e lavorare in modo più efficiente. È dotato di una fotocamera da 8 MP che cattura immagini dettagliate e video HD. Questa fotocamera è eccezionale per videochiamate, scattare foto o registrare video di alta qualità. Con una batteria che offre fino a 10 ore di autonomia, è fantastico per l’uso quotidiano, per il lavoro, per lo svago, per l’università o per la scuola.

È disponibile a un prezzo scontato di soli 329,00€ e le spese di spedizione sono comprese nel prezzo. La consegna è celere e immediata e c’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al portale. Siate veloci se siete interessati.

