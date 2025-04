iPad 11 subito in offerta: è il tablet da scegliere oggi

La scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un nuovo tablet è rappresentata da iPad 11. Il modello in questione, appena presentato da Apple, è già disponibile in offerta su eBay. Con il codice sconto TECHAPR25, infatti, è ora possibile acquistare la versione da 128 GB al prezzo scontato di 373 euro. Il tablet ha 24 mesi di garanzia e può essere acquistato anche in 3 rate senza interessi, con PayPal oppure con Klarna. L’acquisto può avvenire direttamente tramite il box qui di sotto.

iPad 11: un affare a questo prezzo

La scheda tecnica di iPad 11 è ottima e risolve tutti i problemi della generazione precedente del tablet di Apple. Tra le specifiche tecniche troviamo, infatti, il SoC Apple 16, una garanzia assoluta per prestazioni elevate, in tutti i contesti di utilizzo. Da segnalare anche la presenza di un display Liquid Retina da 10,9 pollici oltre che di 128 GB di storage e del supporto alla connettività Wi-Fi 6. Il tablet ha il sistema operativo iPad OS con aggiornamenti costanti da parte di Apple andando così a completare un comparto tecnico ottimo che viene arricchito dal sensore TouchID.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto TECHAPR25 è ora possibile acquistare iPad 11 128 GB al prezzo scontato di 373 euro con anche la possibilità di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal oppure Klarna. Il tablet è disponibile con 24 mesi di garanzia. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo e solo per alcune unità del tablet di Apple.