iPad 10,9" (10^ generazione) in offerta sotto i 400€ da Unieuro

Tra le offerte più interessanti del nuovo volantino online di Unieuro segnaliamo quella che ha per protagonista l’iPad di decima generazione da 10,9 pollici: il modello Wi-Fi da 64 GB è in offerta a 399 euro invece di 439 euro (prezzo consigliato). In più è possibile scegliere di pagare in tre rate a interessi zero con Klarna o PayPal da 133 euro al mese.

Nuovo design, porta USB-C e supporto all’Apple Pencil: questi i tratti distintivi dell’iPad base di decima generazione lanciato da Apple nell’autunno del 2022 e ancora oggi un autentico best buy, a maggior ragione ora che il prezzo è crollato dai 589 euro di listino agli attuali 399 euro proposti da Unieuro.

iPad 10,9″ di decima generazione in offerta a 399 euro sul sito di Unieuro

Se prima la differenza tra un iPad base e un iPad Pro era piuttosto marcata, l’arrivo di iPad 10,9″ (2022) ha un po’ rimescolato le carte in tavola. Ora chi compra questo modello può dire di avere tra le mani un prodotto completo e per qualsiasi utilizzo.

A partire dall’hardware aggiornato, con l’arrivo del processore Apple A14 Bionic di iPhone 12, il Wi-Fi 6, il supporto al 5G (nella versione Cellular) e la porta USB-C, grazie alla quale è possibile contare non solo su un trasferimento dei dati più veloce ma anche su una ben più estesa compatibilità con gli altri accessori presenti sul mercato.

Ottimo poi il software: arrivato sul mercato con iPadOS 16.1, oggi l’iPad di decima generazione può contare sulla versione 17.5. Se si pensa al sistema operativo della precedente generazione di iPad, il salto in avanti è notevole. Bene infine la capacità della batteria, che garantisce un paio di giorni con un utilizzo medio-intenso.

L’iPad 10,9″ di decima generazione – modello Wi-Fi da 64 GB – è in offerta a soli 399 euro sul sito unieuro.it. Le spese di spedizione sono gratuite e volendo si può prendere anche in tre rate a interessi zero da 133 euro al mese con Klarna o PayPal.