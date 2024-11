iPad 10: l'offerta di Amazon anticipa il Black Friday, il prezzo è ottimo

È il momento giusto per acquistare un nuovo iPad 10. Con la nuova offerta Amazon che anticipa il Black Friday, infatti, il tablet di Apple è ora disponibile al prezzo scontato di 349 euro, con possibilità anche di acquisto in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Si tratta dell’opportunità giusta per poter acquistare il dispositivo. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto.

iPad 10 al miglior prezzo su Amazon: è il tablet da prendere

Con iPad 10 si va sul sicuro ed è possibile acquistare un ottimo tablet con un rapporto qualità/prezzo al top. Tra le specifiche tecniche del modello troviamo un display Liquid Retina da 10,9 pollici a cui si affianca il SoC Apple A14 Bionic. Il tablet è dotato di 64 GB di memoria interna, del supporto Wi-Fi 6 e di un sensore Touch ID. C’è anche una fotocamera anteriore da 12 Megapixel oltre a una fotocamera posteriore da 12 Megapixel. Il sistema operativo è iPadOS, con aggiornamenti costanti da parte di Apple.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare iPad 10 al prezzo scontato di 349 euro, con possibilità di acquistare il modello in 5 rate mensili con carta di debito e senza interessi. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto. L’offerta riguarda diverse colorazioni, permettendo agli utenti di poter scegliere la versione preferita da acquistare.