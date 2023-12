iPad 10 in offerta su Amazon: giusto in tempo per Natale (-100€)

È il momento giusto per acquistare un nuovo iPad 10. La più recente generazione del tablet di Apple, infatti, è protagonista di una nuova offerta Amazon che consente l’acquisto al prezzo scontato di 489 euro, con 100 euro di sconto rispetto al prezzo dell’Apple Store oltre che con la possibilità di completare l’acquisto con pagamento in 5 rate mensili, senza interessi e anche pagando con carta di debito, per gli utenti abilitati a questo tipo di pagamenti su Amazon. In sconto ci sono svariate colorazioni. Per accedere all’offerta basta cliccare sul box qui di sotto.

iPad 10: in offerta su Amazon è da prendere subito

La scheda tecnica di iPad 10 non ha punti deboli. Lo smartphone è dotato di un display Liquid Retina da 10,9 pollici con True Tone. È presente anche il chip Apple A14 Bionic, garanzia di ottime prestazioni in tutti i contesti di utilizzo. Da segnalare una fotocamera anteriore e una posteriore con sensore da 12 Megapixel e il Touch ID. Il tablet è dotato del supporto alle reti Wi-Fi 6E e del connettore USB-C. Il sistema operativo è iPadOS, sempre aggiornato all’ultima versione disponibile da Apple.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare iPad 10 al prezzo scontato di 489 euro e con la possibilità di scegliere tra diverse colorazioni. Il tablet è acquistabile anche con pagamento in 5 rate mensili senza interessi, anche pagando con carta di debito. Il tablet è venduto e spedito da Amazon, con consegna rapida e tutti i vantaggi relativi all’assistenza post vendita. Per tutti i dettagli sull’offerta è sufficiente seguire il link riportato qui di sotto.

