iPad 10 in offerta flash: il tablet ora costa 323€

È il momento giusto per acquistare iPad 10. Il tablet di Apple, infatti, è protagonista di una nuova offerta su eBay e, grazie al codice sconto MARZO25, è ora disponibile al prezzo scontato di 323 euro, con anche la possibilità di effettuare il pagamento in 3 rate senza interessi, con PayPal o Klarna. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

iPad 10: un best buy tra i tablet

La scheda tecnica di iPad 10 include l’ottimo SoC Apple A14 Bionic affiancato da un display Liquid Retina da 10,9 pollici. Il tablet viene proposto nella versione dotata di 64 GB di storage oltre che di connettività Wi-Fi. Tra le specifiche troviamo anche una fotocamera anteriore da 12 Megapixel e una fotocamera posteriore, sempre da 12 Megapixel. Da segnalare anche il sensore di impronte digitali e il supporto alla Apple Pencil. Il sistema operativo, invece, è iPadOS, con un supporto software costate da parte di Apple. Per tutti gli utenti alla ricerca di un tablet economico e di qualità, la scelta di iPad 10, in questo momento, può rivelarsi la mossa vincente.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto MARZO25 è ora possibile acquistare iPad 10 al prezzo scontato di 323 euro. Si tratta della scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un tablet completo e con un ottimo rapporto qualità/prezzo. Il modello ha 24 mesi di garanzia. Il pagamento può avvenire anche optando per l’acquisto in 3 rate senza interessi, con PayPal oppure Klarna. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.