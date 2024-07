iPad 10 in offerta a 328€: ora è un BEST BUY assoluto

iPad 10 è il tablet giusto su cui puntare oggi: grazie alla nuova offerta eBay e al codice sconto MENO10ESTATE, che garantisce uno sconto del 10% rispetto al prezzo mostrato, è ora possibile acquistare il tablet di Apple al prezzo scontato di 328 euro. L’offerta prevede la possibilità di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal oltre alla Garanzia Italia. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

iPad 10 è il tablet da comprare a questo prezzo

iPad 10 è il tablet giusto da prendere oggi. Tra le specifiche troviamo un display da 10,9 pollici a cui si affianca il SoC Apple A14 Bionic, in grado di offrire prestazioni eccellenti per la fascia di prezzo in cui si collega il dispositivo. C’è poi il sistema operativo iPadOS, sempre aggiornato all’ultima versione disponibile da Apple.

Il tablet proposto in offerta è dotato di 64 GB di storage e del supporto Wi-Fi. Si tratta del modello giusto per acquistare un ottimo tablet, con un rapporto qualità/prezzo eccellente e la certezza di poter contare su di un supporto software di lunga durata da parte di Apple.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto MENO10ESTATE, è ora possibile acquistare iPad 10 al prezzo scontato di 328 euro, con possibilità anche di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal. Il tablet ha Garanzia Italia. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto. La consegna è gratuita. Lo sconto è valido solo per un breve periodo di tempo.