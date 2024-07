iPad 10: il prezzo cala a 354€ con QUEST'OFFERTA, è il tablet per tutti

iPad 10 si conferma, sempre di più, il tablet “per tutti”, grazie a un prezzo accessibile e a specifiche tecniche ottime. Grazie all’offerta eBay e al codice sconto PSPRLUG24, infatti, il tablet di Apple è ora acquistabile al prezzo scontato di 354,99 euro, con possibilità anche di pagamento in 3 rate con PayPal e con 24 mesi di Garanzia. Per accedere subito allo sconto basta premere sul box qui di sotto.

iPad 10: al prezzo giusto con quest’offerta

Con iPad 10 è possibile mettere le mani su di un tablet di alta qualità e con un prezzo contenuto. Il modello è dotato di un display da 10,9 pollici di diagonale oltre che del potente SoC Apple A14 Bionic, una garanzia di prestazioni elevate in questa fascia di prezzo. La versione in offerta ha 64 GB di storage e la connettività Wi-Fi.

Si tratta del tablet giusto “per tutti”, ideale sia per l’intrattenimento che per lo studio e il lavoro. iPad 10, grazie anche all’ottimizzazione di iPadOS, è sempre veloce e reattivo, rappresentando la soluzione giusta per molti utenti. Il rapporto qualità/prezzo, in questo momento, è davvero ottimo.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto PSPRLUG24, iPad 10 è ora disponibile al prezzo scontato di 354,99 euro, con possibilità anche di pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo di tempo con il codice promo che terminerà il prossimo 15 di luglio.