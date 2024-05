iPad 10: il prezzo cala a 349€ con questa nuova OFFERTA FLASH

È arrivato il momento di prendere iPad 10. Il tablet di Apple, infatti, ha registrato un nuovo calo di prezzo grazie a questa nuova offerta eBay e allo sconto extra garantito dal coupon PSPRMAY24, da aggiungere al momento del pagamento. Il tablet è ora disponibile al prezzo scontato di 349 euro, con possibilità di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

iPad 10: a questo prezzo è un best buy tra i tablet

Con iPad 10 è possibile acquistare un ottimo tablet a un prezzo davvero conveniente. Le specifiche sono eccellenti, in rapporto alla fascia di prezzo. Il tablet di Apple è dotato di un display da 10,9 pollici oltre che del SoC Apple A14 Bionic.

La versione in offerta è dotata di 64 GB di memoria e del supporto alla connettività Wi-Fi. Il sistema operativo è, naturalmente, iPadOS, con aggiornamenti costanti e tante nuove funzioni aggiunte da Apple periodicamente. Il tablet, in questa fascia di prezzo, rappresenta la scelta giusta per tutti gli utenti.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto PSPRMAY24, da aggiungere nell’apposito campo prima di concludere l’ordine, è ora possibile acquistare iPad 10 al prezzo scontato di 349 euro, con possibilità di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal. Per accedere all’offerta è sufficiente premere sul box riportato qui di sotto. L’offerta è valida solo per un breve periodo di tempo. Il codice sconto, infatti, è utilizzabile fino al 2 giugno.