iPad 10: il prezzo cala a 323€, è il BEST BUY di oggi

iPad 10 è, sempre di più, il tablet giusto da prendere: con la nuova offerta eBay, infatti, è ora possibile acquistare il tablet di Apple al prezzo scontato di 323 euro, grazie allo sconto aggiuntivo garantito dal codice VACANZE24, da aggiungere al carrello al momento del pagamento. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto optando per un pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal. Il tablet ha Garanzia Italia.

iPad 10 è un best buy per chi cerca un nuovo tablet

iPad 10 è il tablet da comprare. Tra le specifiche troviamo un display Liquid Retina da 10,9 pollici oltre al SoC Apple A14 Bionic. La versione in offerta è dotata di 64 GB di storage e del supporto Wi-Fi mentre il sistema operativo è iPadOS. Grazie all’offerta in corso, iPad 10 ha ora un rapporto qualità/prezzo davvero al top, diventando un punto di riferimento assoluto del mercato dei tablet. Per chi cerca un nuovo iPad, questo modello è oggi la soluzione giusta.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto VACANZE24, è ora possibile acquistare iPad 10 al prezzo scontato di 323 euro. L’offerta consente anche il pagamento in 3 rate senza interessi, con PayPal. Il modello proposto in sconto ha Garanzia Italia. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo. La consegna è sempre gratuita. Per ottenere lo sconto extra è necessario inserire il codice VACANZE24 nell’apposito campo al momento del pagamento.