iPad di 10ª generazione da 10,9 pollici a PREZZO SGRETOLATO su eBay

Se stai pensando a tablet di qualità sicuramente hai in mente un dispositivo Apple. Certo i dispositivi della mela morsicata non sono economici ma oggi ti segnalo un’offerta decisamente vantaggiosa. Se vai subito su eBay puoi mettere nel tuo carrello questo iPad di 10ª generazione a soli 351,49 euro, anziché 369,99 euro. Per averlo a questo prezzo inserisci il codice promozionale AGOSTO24 al momento del pagamento.

È vero che lo sconto del 5% non è un’enormità ma per un iPad è sempre qualcosa di ottimo. Avrai per le mani un tablet spettacolare con un ampio display e un processore potente. Uno dei migliori prodotti in circolazione, fai presto però perché le quantità disponibili sono limitate.

iPad di 10ª generazione: oggi il sogno si può avverare

Inutile mettersi a discutere su quanto questo iPad di 10ª generazione sia un ottimo dispositivo, non ha certo bisogno di pubblicità. Grazie al suo display Liquid Retina da 10,9 pollici con cornice sottile e tecnologia True Tone potrai avere una visione perfetta, senza affaticare gli occhi. Possiede il Touch ID integrato nel tasto superiore per uno sblocco rapido.

Monta il potente processore A14 Bionic e gode delle tecnologie WiFi e Bluetooth. Supporta la Apple Pencil di 1ª generazione e gode di una fotocamera frontale e posteriore da 12 MP. Inoltre è dotato di una potente batteria alimentata da un caricatore USB-C da 20 W incluso in confezione.

Non aspettare troppo perché si tratta di una promozione veramente incredibile e a questo prezzo lo vorranno tutti. Dunque vai subito su eBay e acquista il tuo iPad di 10ª generazione a soli 351,49 euro, anziché 369,99 euro. Per averlo a questo prezzo inserisci il codice promozionale AGOSTO24 al momento del pagamento. Completa adesso il tuo ordine e lo riceverai a casa tua in pochi giorni senza ulteriori costi.