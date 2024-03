iPad 10 è in offerta a 365€: è il tablet da prendere ADESSO (anche a rate)

iPad 10 diventa sempre più conveniente e con la nuova offerta eBay è ora acquistabile al prezzo scontato di 365 euro, grazie allo sconto extra garantito dal codice PSPRMAR24, da aggiungere al carrello prima di completare l’ordine. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto con pagamento in 3 rate senza interessi tramite PayPal. Il modello in offerta ha 64 GB ed è dotato di connettività Wi-Fi. Per sfruttare la promozione, valida solo per un breve periodo, basta seguire il box qui di sotto.

iPad 10: a questo prezzo è da prendere subito

La nuova offerta in corso in questo momento rende iPad 10 un vero e proprio best buy per chi cerca un nuovo tablet. Il rapporto qualità/prezzo, infatti, è alle stelle. Tra le specifiche tecniche del tablet di Apple troviamo un display da 10,9 pollici oltre al SoC Apple A14 Bionic, in grado di offrire prestazioni eccellenti, soprattutto in rapporto ai diretti concorrenti in questa fascia di prezzo. Il modello in offerta è dotato di 64 GB di storage e della connettività Wi-Fi.

