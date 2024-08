iPad 10 da 256 GB in offerta al miglior prezzo di sempre: è un BEST BUY

iPad 10 è il tablet da comprare oggi, in particolare con la versione da 256 GB che viene proposta al prezzo scontato di 522 euro grazie alla nuova offerta eBay e al codice sconto AGOSTO24, da aggiungere nell’apposito campo al momento del pagamento. Il tablet tocca così il suo minimo storico per questa versione, decisamente più “comoda” rispetto alla versione base da 64 GB, ed è acquistabile anche in 3 rate senza interessi con PayPal. Il tablet ha Garanzia Italia. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

iPad 10 da 256 GB: ora il prezzo è quello giusto

Con iPad 10 è possibile acquistare un tablet completo, in grado di garantire prestazioni ottime, sfruttando appieno le potenzialità di iPadOS. Il modello in questione è dotato di un display da 10,9 pollici che viene abbinato al SoC Apple A14 Bionic, una garanzia per prestazioni elevate e tanta efficienza. Il tablet è dotato, nella versione in offerta, di 256 GB di storage e connettività Wi-Fi 6.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto AGOSTO24 è ora possibile acquistare iPad 10 da 256 GB al prezzo scontato di 522 euro. C’è anche la possibilità di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal. Il tablet ha Garanzia Italia. Per sfruttare l’offerta è sufficiente premere sul box qui di sotto e aggiungere il modello al carrello. Prima di completare l’ordine, inoltre, è necessario inserire il codice sconto, AGOSTO24, al carrello in modo da ottenere un taglio di prezzo aggiuntivo. Lo sconto è valido solo per un breve periodo di tempo.