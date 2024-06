iPad 10 da 256 GB al prezzo più basso di sempre su Amazon

iPad 10 diventa sempre più conveniente: la versione da 256 GB del tablet di Apple è protagonista di una nuova offerta su Amazon ed è acquistabile al prezzo scontato di 549 euro, raggiungendo il suo nuovo minimo storico. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto optando per il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto. Da notare che la versione da 64 GB costa 379 euro su Amazon.

iPad 10: un best buy tra i tablet con 256 GB di memoria

iPad 10 è il tablet da comprare garantendo tanta potenza con un prezzo più basso rispetto agli Air e ai Pro. Il tablet è dotato del SoC Apple A14 Bionic a cui si affianca un display da 10,9 pollici di diagonale. La versione in offerta è da 256 GB di memoria. Il sistema operativo è iPadOS.

L’offerta in corso rende i ltablet di Apple un vero e proprio affare: le specifiche di ottimo livello, il sistema operativo ottimizzato per l’uso “da tablet” e le tante app a disposizione sono tutti elementi che giocano a favore di iPad 10. La versione da 256 GB, inoltre, risulta essere molto più conveniente rispetto alla variante da 64 GB, garantendo tutto lo spazio utile per i propri dati.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare iPad 10 256 GB al prezzo scontato di 549 euro. Si tratta del nuovo minimo storico per il tablet, disponibile anche con pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito. Per accedere all’offerta, valida per diverse colorazioni, basta premere sul box qui di sotto.