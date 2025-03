iPad 10 cala di prezzo: è il nuovo minimo storico su Amazon (anche 256 GB)

iPad 10 è protagonista di una nuova offerta da cogliere al volo: su Amazon, infatti, il tablet è ora acquistabile al prezzo minimo storico. Scegliendo la versione da 64 GB, il modello è ora disponibile al prezzo scontato di 329 euro. In alternativa, c’è la versione da 256 GB che viene proposta a 449 euro. Entrambe le varianti sono anche acquistabili optando per il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. L’offerta è valida tramite il box qui di sotto.

iPad 10 al minimo su Amazon

La scheda tecnica di iPad 10 comprende un display Liquid Retina da 10,9 pollici oltre al SoC Apple A14 Bionic. Il tablet è disponibile in due varianti, una da 64 GB di storage e una da 256 GB, entrambe con connettività Wi-Fi, con supporto allo standard Wi-Fi 6. Sono disponibili anche varianti Wi-Fi + Cellular. Il sistema operativo è iPad OS 18, sempre aggiornato all’ultima versione disponibile da parte di Apple. Da segnalare anche la presenza di una porta USB-C e del sensore per il Touch ID.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare iPad 10 al prezzo scontato di:

L’acquisto può avvenire anche in 5 rate senza interessi per tutti gli utenti Amazon abilitati agli acquisti rateali. Il pagamento delle rate può avvenire con carta di debito e senza interessi.. Per sfruttare subito l’offerta basta premere sul box qui di sotto. Lo sconto è valido per diverse colorazioni del tablet, tutte proposte al prezzo minimo storico sullo store. La promo potrebbe terminare a breve.