iPad 10 al prezzo più basso con il volantino MediaWorld Tech Mania

Il volantino MediaWorld Tech Mania, le cui offerte scadono alla mezzanotte di oggi, ha ancora tra i suoi protagonisti l’ottimo iPad 10. Il modello Wi-Fi da 64 GB è in vendita al prezzo scontato di 389 euro invece di 439 euro, che è il prezzo consigliato.

La promozione sull’iPad di decima generazione è valida per tutte le colorazioni: Argento, Blu, Giallo e Rosa. Disponibile anche la versione con taglio di memoria da 256 GB, in offerta a 549,99 euro. E dato che le spese di spedizione ammontano a 4,99 euro, per non pagarle scegli l’opzione Ritiro Gratuito in negozio al momento del check-out, selezionando il punto vendita MediaWorld più vicino a casa.

iPad 10 in offerta a 389 euro sul sito di MediaWorld

Presentato al pubblico nel 2022, l’iPad 10 con schermo da 10,9 pollici rappresenta un punto di svolta nella line up degli iPad. A differenza degli anni precedenti, infatti, definirlo un semplice iPad base è riduttivo.

La prima novità arriva sul fronte del design, dove viene abbandonato quello degli iPad precedenti sposandone uno più squadrato. C’è poi un display più grande, pur avendo diminuito le dimensioni, ed anche il peso ora è inferiore (477 grammi, ndr).

Lato hardware monta il processore Apple A14 Bionic (lo stesso montato su iPhone 12), i moduli Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2, più il supporto al 5G (nella sola versione Cellular). E c’è anche la porta USB-C, che oltre a garantire una compatibilità più ampia offre anche una velocità di trasferimento superiore.

iPad 10, nella configurazione da 64 GB (modello Wi-Fi), è in offerta a 389 euro sul sito ufficiale di MediaWorld. Scegliendo l’opzione Ritiro gratuito in negozio, le spese di spedizione sono gratuite.