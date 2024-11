iPad 10 al minimo storico su Amazon con il Black Friday | BEST BUY

La scelta del nuovo tablet da comprare oggi su Amazon è molto semplice: con le offerte del Black Friday, infatti, è ora possibile acquistare iPad 10 al prezzo scontato di 339 euro. Si tratta del nuovo prezzo minimo storico sullo store per il tablet di Apple, proposto nella variante con 64 GB di storage e connettività Wi-Fi. In sconto c’è anche la versione Wi-Fi da 256 GB che viene proposta al prezzo di 479 euro. Entrambe le varianti del tablet sono disponibili anche con pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Per sfruttare subito l’offerta basta premere sul box qui di sotto.

iPad 10 su Amazon: il prezzo è giusto

Con iPad 10 si va sul sicuro. Il tablet è una garanzia di prestazioni ed efficienza, con un prezzo ora molto contenuto. Tra le specifiche tecniche troviamo un display Liquid Retina da 10,9 pollici a cui si affianca il SoC Apple A14 Bionic. Ci sono anche 64/256 GB di storage oltre al sistema operativo iPadOS, con aggiornamenti costanti da parte di Apple. Il tablet ha il supporto Wi-Fi 6E e include il Touch ID.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare iPad 10 al prezzo scontato di:

339 euro per la versione da 64 GB

per la versione da 479 euro per la versione da 256 GB

Entrambe le varianti sono acquistabili in 5 rate mensili. Lo sconto è valido solo per alcune colorazioni del tablet. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.