Facebook perde una valanga di soldi per colpa di iOS

Sin dalla presentazione in anteprima della funzione App Tracking Transparency di iOS, moltissime aziende hi-tech legate anche al mondo della pubblicità (Facebook, Twitter, YouTube, eccetera) si erano scagliate contro l'azienda di Cupertino in quanto temevano un crollo drastico dei ricavi della pubblicità.

App Tracking Transparency di iOS causa il crollo della pubblicità

Ebbene, a distanza di qualche tempo, i timori di questi colossi si sono tramutati in realtà: secondo un nuovo rapporto pubblicato da Lotame, i ricavi di Facebook, Twitter, YouTube e Snapchat sono crollati del 12% durante il terzo e quarto trimestre del 2021 con una perdita stimata attorno ai 9.85 miliardi di dollari.

App Tracking Transparency (ATT) – Trasparenza nel tracciamento da parte delle app, in italiano -, è una funzionalità sviluppata da Apple e integrata in iOS che offre la possibilità agli utenti di far sì che applicazioni come Facebook smettano di “seguire” l'utente in giro per la rete. È proprio la creatura di Mark Zuckerberg ad essere maggiormente colpita in termini finanziari dalla funzionalità di iOS, evidentemente per via del volume di pubblicità che ruota attorno a Facebook.

Come conseguenza all'impossibilità di continuare a seguire un utente sulla rete, le aziende sono adesso impegnate in un incredibile sforzo per realizzare nuovi sistemi e piattaforme di pubblicità in grado di mitigare questa tragica perdita di guadagni. Alcune valutazioni indicano che saranno necessari diversi anni prima che i sistemi pubblicitari di nuova generazione saranno pronti per il mercato globale; ad oggi, infatti, le più importanti piattaforme hanno perso il controllo di quelle importanti metriche necessarie per realizzare campagne pubblicitarie indirizzate a un determinato target.