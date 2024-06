iOS 18 ti dirà che ore sono anche se la batteria è scarica

Man mano che gli utenti mettono mano alla beta di iOS 18 che possiamo scoprire piccole nuove funzioni nascoste dai grandi annunci altisonanti. Una delle ultime novità, emersa su Reddit, ci svela infatti che con il nuovo sistema operativo gli iPhone saranno in grado di mostrarci l’ora corrente anche a batteria completamente scarica.

Una feature che si aggiunge a quella introdotta in iOS 15 che permette agli utenti di utilizzare la funzione “Dov’è” per localizzare un iPhone smarrito o rubato anche a telefono spento e con batteria scarica.

La nuova funzione che mostra sempre l’ora in iOS 18

Si tratta di una funzione diversa dal display always-on che ha debuttato con iPhone 14 Pro e 14 Pro Max: una modalità che mantiene lo schermo sempre attivo che ti consente di visualizzare data, ora, notifiche e altre informazioni da widget specifici, ma che si disattiva nel momento in cui lo smartphone entra in modalità risparmio energetico.

In questo caso, come ci mostra un’immagine condivisa da un utente su Reddit, vedremo l’iPhone impossibilitato ad accendersi a causa della batteria scarica, ma comunque ancora in grado di mostrare l’ora corrente sulla sinistra della parte alta dello schermo.

La beta per sviluppatori di iOS 18, che ci ha permesso di scoprire questa e altre novità nascoste, è stata distribuita dopo il keynote della WWDC 2024 di lunedì, mentre la beta pubblica arriverà a luglio. Il lancio della versione definitiva è previsto invece a settembre, in linea con la nuova serie di smartphone iPhone 16.